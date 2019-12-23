Саудовская Аравия вынесла приговор убийцам журналиста Джамаля Хашкуджи, которое было совершено в консульстве страны в Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Государственный прокурор королевства заявил, что суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста к смертной казни, еще три человека осуждены в общей сложности на 24 года заключения. Известно, что всего по делу проходили 11 человек.

В июне 2019 года ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами Хашкуджи. Там пришли к выводу, что журналист стал жертвой преднамеренной внесудебной казни. Кроме того, имеются серьезные доказательства причастности к произошедшему наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда и других высокопоставленных чиновников.

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Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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