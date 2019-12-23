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Сын убитого саудовского журналиста назвал справедливым приговор его убийцам

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Сын убитого в консульстве Саудовской Аравии в Турции журналиста Джемаля Хашкуджи Салах заявил о полном доверии саудовскому правосудию после оглашения приговора по делу его отца. Об этом он написал у себя в Twitter.

В посте мужчины говорится, что он полностью доверяет судебной системе королевства и уверен в его справедливости на всех уровнях: дело расследовали оперативно и честно.

Ранее 23 декабря стало известно о приговоре по делу об убийстве Хашкуджи. Виновными признали 11 человек, пятерых из них приговорили к смертной казни, а троих — к продолжительным тюремным срокам. В МИД Турции заявили, что расследование осталось неоконченным, а приговор не соответствует ожиданиям мировой общественности.

В июне ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами Хашкуджи. Там пришли к выводу, что журналист стал жертвой преднамеренной внесудебной казни. Кроме того, имеются серьезные доказательства причастности к произошедшему наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда и других высокопоставленных чиновников.

Вскоре после исчезновения журналиста его сыновья Салах и Абдулла рассказали в интервью CNN, что он, вопреки заявлениям западных СМИ, не был диссидентом, а, напротив, поддерживал саудовскую монархию.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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