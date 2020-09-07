Невеста Хашкуджи оценила приговор его убийцам

Невеста убитого в Стамбуле саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашкуджи оценила приговор, вынесенный в Саудовской Аравии его предполагаемым убийцам, назвав решение суда фарсом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее решение суда — это насмешка над правосудием. Саудовские власти закрыли дело, так и не сказав миру правду о том, кто несет ответственность за убийство Джамаля, кто его планировал, отдавал приказ и где тело. Это основные вопросы, которые остались без ответа. Международное сообщество не примет этот фарс», — приводит агентство слова женщины.

Она подчеркнула, что намерена бороться за справедливость и что организаторы убийства должны понести наказание. Ранее 7 сентября стало известно, что саудовский суд вынес окончательный приговор по делу Хашкуджи. Ранее планировавшиеся смертные казни заменили 20-летними сроками, всего ответственность понесли 8 человек.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.