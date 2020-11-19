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Стало известно об избиениях и шантаже «раскулаченных» саудовских принцев

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Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Стало известно об избиениях и шантаже «раскулаченных» саудовских принцев в пятизвездочном отеле «Ритц-Карлтон» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где их содержали с ноября 2017-го по февраль из-за подозрений в коррупции. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных представителей бизнеса Саудовской Аравии.

Обнародование информации произошло в преддверии саммита G20 в Эр-Рияде, который состоится в видеоформате в эти выходные.

Спустя три года после задержания четырех принцев и десятков министров Саудовской Аравии, стало известно о пытках, избиениях и шантаже в ту ночь. Сотрудники службы безопасности запугивали задержанных под наблюдением двух министров, являющихся доверенными лицами «заказавшего чистку» Мухаммада бен Салман Аль Сауда.

Также выяснилось, что принцам приказывали переводить деньги с их вкладов в швейцарских банках. Некоторые задержанные сообщили о поступавших им угрозах разглашения частной информации, например, о внебрачных связях или деловых отношениях.

Почти все задержания в «Ритц Карлтон» начинались с телефонного звонка, жертв приглашали на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом или самим королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул Азизом. Им говорили оставаться в доме и дожидаться, пока к ним присоединится советник королевского двора. Вместо этого заходили сотрудники госбезопасности, провожая их в «пятизвездочную тюрьму».

В ночь на 5 ноября 2017 года в отеле «Ритц Карлтон» были взяты под стражу принцы, а также четыре действующих и десятки бывших министров. Задержания произошли по инициативе Национального антикоррупционного комитета, возглавляемого наследным принцем Мухаммадом бен Салман Аль Саудом. 22 января стало известно, что правительство готово освободить и снять все обвинения с арестованных принцев только в том случае, если они согласятся заплатить 100 миллиардов долларов. Через восемь дней всех задержанных по подозрению в мздоимстве и казнокрадстве отпустили.

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