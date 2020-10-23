Саудовский принц пошевелил рукой спустя 15 лет комы и стал интернет-сенсацией

Twitter / @Nora_bnt_Talal

Саудовский принц Аль-Валид бен Халид Аль-Сауд пошевелил рукой спустя 15 лет комы и стал интернет-сенсацией. Ролик, снятый медработником, появился на платформе Twitter и собрал около 200 тысяч просмотров, пишет Daily Mail.

На видео врач обращается к принцу и просит его пошевелить рукой. Услышав ее голос, Аль-Валид начинает двигать пальцами. Женщина призывает не останавливаться и поднять руку выше. Принц реагирует на ее слова и отрывает ладонь от кровати. «Очень хорошо!» — хвалит она.

Принц Аль-Валид попал в аварию в 2005 году во время учебы в военном колледже. Из-за кровоизлияния в мозг мужчина впал в кому. С тех пор он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После ДТП доктора диагностировали у Аль-Валида смерть мозга. Однако его отец Джалед бен Талал не терял надежду на выздоровление сына и отказывался прекращать лечение.

Около пяти лет назад принца перевезли из больницы домой, где за ним ухаживают доктора. Год назад семья официально заявила, что принц Аль-Валид начал реагировать на голос и шевелиться. «Аллах, который оберегал его душу более десяти лет, может вернуть его к жизни», — говорил Джалед бен Талал.

42-летний Аль-Валид бен Халид Аль-Сауд, известный как принц аль-Валид, — член королевской семьи Саудовской Аравии, предприниматель и инвестор.

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