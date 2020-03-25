Первая встреча вышедшей из комы матери с ее новорожденным сыном попала на видео

dailymail.co.uk

В городе Рексем, Уэльс, вышедшая из комы мать впервые увидела новорожденного сына и попала на видео. Кадры их первой встречи, снятые очевидцами, опубликовал таблоид Daily Mail.

2 января прошлого года беременная Бекки Рул (Becky Rule) попала в больницу с жалобами на сильную головную боль и спутанную речь. У пациентки и ребенка в ее утробе зафиксировали крайне учащенное сердцебиение. Доктора приняли решение провести кесарево сечение. Ее сын, которого назвали Джексон (Jackson), при рождении весил четыре килограмма и был абсолютно здоров. Последующие семь дней мальчик находился под наблюдением в отделении для новорожденных.

В это время врачи боролись за жизнь Рул. У пациентки диагностировали менингоэнцефалит — воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Поскольку ее состояние быстро ухудшалось, медики ввели ее в искусственную кому. Доктора дали больной стероиды, чтобы уменьшить отек мозга перед операцией. Лечение прошло благополучно, и через две недели Рул вывели из комы и позволили ей впервые увидеться с сыном Джексоном.

«Врачи говорили, что вероятность, что я выживу, всего один к пяти. Мою семью предупредили, что даже при хорошем раскладе я потеряю память и забуду, как говорить и ходить. Они не знали, какая именно часть мозга была затронута инфекцией», — отметила 27-летняя британка.

Из-за болезни у Рул произошла кратковременная потеря памяти. Кроме того, она перестала различать вкусы и чувствовать голод или насыщение. В ходе лечения ей пришлось заново учиться читать и писать. Британка провела в больнице пять недель, после чего ее ждало долгое восстановление дома. Она убеждена, что незамедлительное обращение в больницу спасло жизнь ее ребенку.

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