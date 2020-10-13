Вышедшая из комы пациентка с коронавирусом родила близнецов

Вышедшая из комы пациентка из Белфаста родила девочек-близнецов. Она была в тяжелом состоянии из-за коронавируса на ранних сроках беременности, однако ей удалось победить болезнь, пишет The Sun.

Когда у 32-летней Даниэль Мартин появились проблем с дыханием, она была на девятой неделе беременности. Ее состояние резко ухудшилось, тогда врачи решили ввести ее в искусственную кому. Муж женщины, как он сам признался, не надеялся, что ребенок выживет.

В искусственной коме женщина провела 10 дней, затем ее состояние стабилизировалось и врачи перевели пациентку в обычную палату. «Я говорил с ней по телефону и сразу же спросил о нашем ребенке. Ничего предвещало беды, как вдруг она сказала, что у нас будет двойня!» — вспоминает муж Даниэль, Брайан.

Теперь в семье пятеро детей: трое мальчиков и две девочки, рассказал отец семейства. Он отметил, что его супругу уже выписали из больницы, и она вместе с детьми находится дома.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире зафиксировано 38 миллионов 29 тысяч 814 случаев заражения. По количеству инфицированных лидируют США.