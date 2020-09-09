Мужчина-трансгендер родил ребенка после заражения коронавирусом

Мужчина-трансгендер из австралийского штата Квинсленд родил ребенка, будучи больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Fiji Village.

43-летний трансгендерный мужчина по имени Маайк (Maaike), у которого уже было двое детей, сохранил возможность родить ребенка после смены пола. Оплодотворение произошло от анонимного донора.

Будучи на девятом месяце беременности, Маайк заразился коронавирусом от своей партнерши Холли Цвалф (Holly Zwalf). В конце февраля женщина вернулась из Великобритании и, не зная об этом, привезла коронавирус с собой. В начале пандемии она оказалась 15-м зараженным человеком в Квинсленде.

В марте Маайк родил ребенка и стал первым человеком за пределами Китая, который родил ребенка с коронавирусом. Кроме того, он — первый человек, которому не потребовалась медицинская помощь в связи с коронавирусом во время родов. С тех пор было обнаружено, что коронавирус вызывает осложнения у рожениц.

Возлюбленная Маайка заявила, что ее партнер дважды вошел в историю медицины: как первая роженица с коронавирусом за пределами Китая и как первый зараженный коронавирусом, которому не потребовалась медицинская помощь при родах.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Теннесси заявил, что его отношения с сыновьями улучшились после того, как он сменил пол. Через два года оба ребенка начали называть Уокера папой.