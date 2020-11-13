Саудовская Аравия назвала потери от нефтяного кризиса

Власти Саудовской Аравии оценили потери от кризиса на нефтяном рынке в 2020 году в 100 миллиардов риалов, это более 27 миллиардов долларов. Такие цифры назвал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман, сообщает РИА Новости.

По его словам, доходы государства ожидались на уровне 833 миллиардов риалов, причем на нефть пришлось бы 513 миллиардов. Таким образом бюджет потерял 12 процентов.

Оставшихся нефтяных доходов (410 миллиардов реалов) стране не хватает даже для того, чтобы выплатить заработную плату госслужащим, на которую нужно 504 миллиарда. Из-за этого, указал бен Сальман, королевство увеличило доходы, не связанные с добычей нефти, до 360 миллиардов риалов (96 миллиардов долларов).

Летом власти страны пошли на серьезное увеличение налогов и сборов. С 1 июля в три раза вырос налог на добавленную стоимость — с 5 до 15 процентов, а с 1 июня в Саудовской Аравии перестали платить прожиточный минимум. Кроме того, королевство повысило на 0,5-15 процентных пунктов таможенные сборы для отдельных категорий импортируемых товаров.

В ноябре глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман не исключил, что в 2021 году соглашение об ограничении добычи придется пересмотреть в сторону ужесточения квот. Из-за второй волны коронавируса восстановление нефтяного рынка остановилось.