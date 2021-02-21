США и Саудовской Аравии предсказали разлад из-за расследования убийства Хашкуджи

В отношениях между США и Саудовской Аравией может произойти разлад из-за публикации расследования убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно данным источников, администрация американского президента Джо Байдена собирается опубликовать отчет на следующей неделе. В докладе могут содержаться данные, которые укажут на причастность наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана — якобы именно он «заказал» убийство Хашкуджи.

7 сентября суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — ранее сообщалось о том, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Таково окончательное решение суда, который ранее вынес осужденным несколько смертных приговоров. Невеста журналиста назвала такое решение суда фарсом.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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