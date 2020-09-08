Турция отреагировала на приговор убийцам Хашкуджи

Приговор по делу саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашкуджи, который был убит в Стамбуле, не оправдал ожидания Турции и всего мирового сообщества. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Турция осталась недовольна тем, что до сих остается неизвестным, что случилось с телом Хашкуджи, кто хотел его смерти и были ли у преступников какие-либо местные сообщники. Алтун отметил, что это ставит достоверность всего расследования под сомнение.

Представитель Турции призвал Саудовскую Аравию продолжить турецкое расследование дела об убийстве журналиста. Он добавил, что это законное обязательство властей страны — пролить свет на преступление и обеспечить правосудие.

Ранее суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Таково окончательное решение суда, который ранее вынес осужденным несколько смертных приговоров.