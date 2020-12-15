В Норвегии заявили о желавших убить оппозиционера десяти саудовских киллерах

В 2018 году власти Саудовской Аравии отправили в Норвегию киллеров с целью избавиться от оппозиционера и близкого друга саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Об этом сообщает информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на норвежскую газету Dagbladet.

По сообщениям газеты, Эр-Рияд отправил в страну группу из десяти человек с целью устранения Ияда аль-Багдади. Уточняется, что власти Саудовской Аравии потребовали дипломатической неприкосновенности для «группы охраны», ссылаясь на Венскую конвенцию, что вызвало подозрение у МИД Норвегии и Разведывательной службы страны.

Подозрения были связаны с тем, что группа лиц, для которых запросили неприкосновенность, состояла только из числа сотрудников «группы охраны». Журналисты Dagbladet уточнили, что в итоге неприкосновенность была предоставлена лишь одному лицу, которое числилось в качестве «атташе», однако фактически работало «шефом охраны» в посольстве Саудовской Аравии в Осло. Отмечается, что остальные девять человек из «группы охраны» прибыли в страну летом 2018 года и пробыли там некоторый срок.

В сентябре суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — ранее сообщалось о том, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Таково окончательное решение суда, который ранее вынес осужденным несколько смертных приговоров. Невеста Хашкуджи назвала такое решение суда фарсом.

Журналист исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.