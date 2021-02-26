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США заявили об одобрении саудовским принцем убийства журналиста Хашкуджи

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Фото: Bandar Algaloud / Courtecy of Saud / Reuters

Разведка США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Соответствующие выводы приводятся в докладе аппарата директора Национальной разведки США, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи», — говорится в докладе.

В октябре 2020-го невеста убитого журналиста Джемаля Хашкуджи подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к этому преступлению.

7 сентября суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — предполагалось, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Невеста журналиста назвала такое решение суда фарсом.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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