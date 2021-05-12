Вашингтон отказался впускать в США нового пресс-секретаря посольства России

Вашингтон на протяжении полугода отказывается впустить в США нового пресс-секретаря посольства России без объяснения причины. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

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Сообщается, что посольство России вынуждено работать без пресс-секретаря, который был подготовлен для направления в Вашингтон. «Причина — категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности», — добавил источник агентства.

Ранее стало известно, что Россия вышлет сотрудника посольства США, пресс-секретаря Ребекку Росс. Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата. Такой шаг сделан в ответ на соответствующие действия Вашингтона.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США и других иностранных государствах.

В ответ Россия объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства США. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая.