Мир
 
Последние новости
В России выросли цены на яйца и овощи
В Крыму призвали США отдать Аляску
Призер ЧМ оценила шансы Трусовой отобраться на ОИ после возвращения к Тутберидзе
На Украине рассказали о возмутившем госсекретаря США решении Зеленского
Таиланд собрался ввести сбор с иностранных туристов
Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии пропустившего два месяца Кокорина
Белоруссия отказалась «вставать на колени»
В Amnesty International захотели вернуть Навальному статус «узника совести»
Байден оценил риски срыва встречи с Путиным из-за ситуации на границе с Украиной
Новости партнеров
Прослушать новость

США заявили о нежелании вводить новые санкции против России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

США не хотят вводить новые санкции против России, но оставляют за собой право на это, если такой шаг будет оправдан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

«Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого», — сказала она.

27 апреля стало известно, что США приготовились вводить санкции против России. По словам представителя американской администрации высокого ранга, Вашингтон заставит Москву платить за «неприемлемые действия».

Ранее в США заявили, что подход администрации президента Джо Байдена к отношениям с Россией неизбежно предполагает диалог. 28 апреля американский лидер обратился к Конгрессу с традиционным посланием «О положении страны». В ходе выступления он заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США назвали дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки обнадеживающей
Байден раскроет информацию о выдвижении условий для встречи с Путиным
США приготовились вводить санкции против России