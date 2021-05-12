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Россия вышлет сотрудника посольства США

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия вышлет сотрудника посольства США, пресс-секретаря Ребекку Росс. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата. Такой шаг сделан в ответ на соответствующие действия Вашингтона.

По данным газеты, в ближайшее время будет также юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

В ответ Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая.

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