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МИД счел «жестом отчаяния» санкции против России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Антироссийские санкции США и других стран Запада стали «жестом отчаяния». Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова в интервью RT.

По ее словам, политически мотивированные и односторонние санкции — это современная реальность. В Москве такие меры расценивают как «жест отчаяния из-за неспособности принять новые реалии», отметила дипломат.

Она добавила, что Запад никак не отказывается от «блокового мышления» и не может признать право России на собственные пути развития и отношения с другими государствами. «Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках», — считает Захарова.

Представитель МИД добавила, что санкциями западные страны подменяют дипломатию, а также отвлекают от своих проблем. При этом ограничения им нужны лишь для того, чтобы попытаться сохранить доминирующее положение в мире, которое постепенно исчезает.

Кроме того, Захарова рассказала, что правительство ведет подготовку к возможному отключению России от международной платежной системы SWIFT.

До этого представитель МИД также обвинила США в провоцировании гонки вооружений.

Ранее в США заявили, что подход администрации президента Джо Байдена к отношениям с Россией неизбежно предполагает диалог. 28 апреля американский лидер обратился к Конгрессу с традиционным посланием «О положении страны». В ходе выступления он заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства».

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