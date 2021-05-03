В Госдепе прокомментировали возможность бойкота США Олимпиады в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность бойкота Соединенными Штатами Олимпиады в Пекине в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, на данный момент этот вопрос не является ключевым для администрации президента США Джо Байдена. Блинкен заявил, что это «просто не что-то настолько важное», на чем сейчас стоит сосредотачиваться Вашингтону. У нас есть еще год, резюмировал глава Госдепа.

Тем не менее американский дипломат, отвечая на вопрос о бойкоте, подчеркнул, что «нет ничего невозможного».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможный бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США. Обсуждения этой темы Вашингтоном она назвала «невероятной пошлостью». Она указала на то, что США в последнее время часто касаются данного вопроса. «Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?», — возмутилась Захарова.

7 апреля США захотели обсудить бойкот предстоящей Олимпиады в Китае со своими зарубежными союзниками и партнерами. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает идею «совместного бойкота» Игр в Пекине.