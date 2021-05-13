В России собрались делать больше качественного бензина

Российские власти собрались увеличить выпуск качественного бензина на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Правительство планирует рассмотреть проект развития нефтяной отрасли на ближайшие 15 лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

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Среди предстоящих задач — увеличение выпуска качественного бензина, керосина и дизельного топлива по крайней мере на 30 процентов к 2030 году.

Ранее в мае, выступая в Госдуме, Мишустин признал, что в 2020 году в стране сложилась тяжелая ситуация с ценами на топливо. Глава правительства оправдал это тем, что цены поднялись не выше инфляции и заверил, что власти держат ситуацию под контролем.

Вместе с тем Министерство энергетики предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев назвал такую меру крайней. Аналогичной позиции придерживается и вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт нефтепродуктов станут рассматривать, только если ситуация на внутреннем рынке топлива будет критичной.

Стоимость бензина в стране увеличилась с начала года на 2,9 процента.