На Украине начали ограничивать цены на бензин

Правительство Украины объявило о начале государственного ограничения цен на бензин и дизельное топливо в рознице. Речь идет о временных мерах на период карантина. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает «Лига.Бизнес».

По его словам, кабмин столкнулся с необоснованным ростом цен в розничных сетях, из-за которого и пришлось вводить предельный размер торговой надбавки. Чиновник указал, что в целом власти выступают за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке, но простых потребителей, и без того пострадавших от карантина, надо защищать.

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Постановление вступит в силу 15 мая. Информацию о средней стоимости литра топлива разных марок будут публиковать до 3, 13 и 23 числа каждого месяца.

В мае, согласно принятой формуле, средняя цена дизельного топлива с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривны за литр (75 рублей), а бензина — 32,22 гривны (81,3 рубля).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме объявил, что цены на бензин в России за последний год выросли в пределах инфляции. Чтобы не допустить взрывного роста в дальнейшем, правительство собирается использовать все доступные инструменты. По всей видимости, речь идет об изменении демпферного механизма и возможном запрете экспорта до нормализации ситуации.