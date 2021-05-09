В России приготовились ограничить экспорт бензина после майских праздников

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что после майских праздников будет рассмотрен проект, предусматривающий ограничения по экспорту бензина из России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Шульгинов, меры по ограничению экспорта нефтепродуктов из страны могут быть введены в экстренных случаях — например, при росте внутренних цен на топливо.

Также министр добавил, что документы по проекту уже подготовлены и будут рассмотрены правительством после окончания майских праздников.

7 мая правительство России приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Так, нефтяников обязали продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Также кабмин расширил базисы поставок топлива с биржевых торгов, включив в них сами НПЗ с вывозом бензина автотранспортом.

Ранее в апреле Минэнерго предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца. Такие меры были приняты для «недопущения ускорения роста цен» на топливо. Под временный запрет на вывоз попадают автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты.