В России предложили поднять налоги для части граждан

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять сборы для части граждан. Для самых высокооплачиваемых работников налоговая нагрузка может повыситься до 45 процентов, пишет ТАСС.

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При этом ТПП инициирует обнуление налогов и сборов с фонда оплаты труда для тех, чья зарплата меньше 13,5 тысяч рублей. В организации отмечают, что это нужно для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов. ТПП говорит, что повышение налогов коснется одного процента россиян.

Организация также считает, что переход на ставку 15 процентов НДФЛ не является достаточным. Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную — 15 процентов вместо 13-ти — ставку НДФЛ платят люди, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, но только с суммы превышения.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, 52 процента, остались довольны нынешним уровнем налогов, описав его как достаточный. Чрезмерным их размер назвали 36 процентов.

В мае вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги на дивиденды для предприятий, которые не обеспечивают рост зарплат сотрудников хотя бы на уровне инфляции.