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Путин разорвал налоговое соглашение с Нидерландами

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Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами. О том, что страна разорвала налоговое соглашение, сообщает ТАСС.

Речь идет о соглашения между двумя странами, которое позволяло избежать двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Вопрос о денонсации соглашения с Нидерландами был поставлен после того, как российские власти не смогли договориться с Амстердамом о существенном изменении его условий. Ключевым изменением должно было стать повышение ставки налога на прибыли на дивиденды и проценты у источника до 15 процентов. В начале мая за разрыв соглашения проголосовала Госдума.

Объясняя смысл разрыва налоговых соглашений с другими странами, премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что пересмотр договоренностей должен стать заслоном для компаний, которые проводят агрессивную политику. «Самые главные четыре соответствующие юрисдикции налоговые мы, с точки зрения анализа, подвергли изменениям наших соглашений о налогообложении. Одна из них — Нидерланды — не согласилась; Кипр, Мальта, Люксембург согласились», — сказал глава правительства.

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