Миллиардер заявил о наступлении в России хороших времен

В России настали хорошие времена, заявил на Петербургском международном экономическом форуме миллиардер Олег Дерипаска, передает агентство «Прайм».

«В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется, в нас», — сказал Дерипаска.

Свое заявление он подкрепил тем, что в стране сложилась стабильность и «достаточно предсказуемые условия». Миллиардер также ожидает, что с осени в Россию придут иностранные инвестиции.

«Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению», — добавил он. Говоря о международной обстановке, миллиардер заметил, что она меняется, видны перспективы перехода к биполярному миру, в котором «свое место» займет Китай.

Ранее в четверг, 3 июня, о восстановлении российской экономики после коронавирусного кризиса заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства считает, что России удается преодолевать сложности, с которым в последний год столкнулся весь мир.