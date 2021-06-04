Путин выступил на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция ведется на YouTube.
«Мы рады, что после вынужденного перерыва именно у нас в России происходит первое крупное международное деловое мероприятие», — начал он.
В ходе своей речи президент сказал, что спад в мировой экономике из-за пандемии оказался самым большим после Второй мировой войны. «Но уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — подчеркнул Путин и напомнил, что рост мирового ВВП в этом году, как ожидается, будет максимальным с 1970-х. С другой стороны, добавил он, восстановление происходит неравномерно.
Также Путин сказал, что на фоне посткризисного восстановления важно не только выйти «на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности». «Крайне важно укрепить деловые и инвестиционные связи между странами», — добавил он. В этой связи президент рассказал о завершении прокладки первой нитки газопровода «Северный поток-2». «Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа, включая морской участок, закончена», — пояснил президент.
Говоря о приоритетах внутренней деловой повестки, Путин объявил, что благодаря своевременным мерам экономика России и рынок труда уже приближаются к докризисным уровням. «Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест. Избежать резкого падения доходов граждан. Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и доходы реальные припали, мы все это знаем», — сказал он. В то же время президент считает, что не произошло ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой. «Правительству следует усилить программы развития занятости в тех субъектах, где безработица пока еще высока. Нужно действовать адресно», — сказал он и поручил создать программу поддержки молодежной занятости в масштабах всей страны.
Отдельно президент отметил регионы, которым удалось улучшить инвестиционный климат. В топ-10 вошли Башкирия, Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Хорошую динамику, по его словам, показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области. «К 2024 году повсеместно в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса и инвестиционных проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы», — констатировал глава государства. Для этого каждый регион должен показать приоритеты своего развития. «У нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста. Инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого субъекта федерации», — указал Путин.
Как отметил президент, «на федеральном уровне мы последовательно убираем разного рода анахронизмы». С 1 сентября текущего года почти четыре тысячи строительных норм и правил перестанут быть обязательными. В результате останется три тысячи норм, «но и здесь, конечно, еще есть резервы для упрощения», подчеркнул Путин.
Еще глава государства предложил продлить программу льготной ипотеки на год и поднять ставку по ней до семи процентов. «Программа стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. На сегодняшний день такой кредит оформили свыше полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно привлечено более двух триллионов рублей», — отметил глава государства. Кроме того, программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
Развитие и улучшение качества жизни в регионах, уверен президент, станет стимулом для бизнеса. Говоря о мерах поддержки бизнеса, он напомнил, что в прошлом году с 30 до 15 процентов были снижены страховые взносы для небольших предприятий, и указал, что власти готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства. Речь идет о новом механизме поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. «Так называемое зонтичное предоставление поручительств. МСП будет выдавать поручительство по кредитам банков-партнеров и по сути возьмет на себя часть рисков для малого и среднего бизнеса», — пояснил Путин. Он уточнил, что так предприниматели смогут привлечь дополнительные 600 миллиардов рублей до 2024 года.
Чтобы облегчить жизнь бизнесу, поможет система быстрых платежей. Банки должны подключиться к ней до сентября, напомнил Путин. «Предлагаю на период до конца года в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей», — добавил он. Для сферы общественного питания президент предложил запустить пилотный проект, а компании, которые в него войдут, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 миллиардов рублей в год. Порог численности сотрудников фирмы, при котором она платит 15-процентный страховой взнос, предлагается поднять с 250 до полутора тысяч человек.
«Мы уже договорись освободить от налоговых деклараций тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику», — напомнил он. Еще президент считает, что малый и средний бизнес нужно освободить от избыточного антимонопольного контроля.
Кроме того, президент затронул и тему изменения климата и развития зеленой энергетики. Он подчеркнул, что для решения проблемы изменений климата сокращения выбросов недостаточно: нужно решать проблему накопленных парниковых газов. «Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов, конечно, недостаточно. Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель — это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере», — сказал он.
Путин призвал российские компании, покупающие углеводороды за рубежом, вкладываться в российские климатические проекты. Еще он потребовал переиграть Европу в вопросе спасения климата, снизив к 2050 году объемы выбросов парниковых газов в России больше, чем в ЕС.