Путин предложил продлить льготную ипотеку на год и поднять ставку

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год и поднять ставку по ней до семи процентов. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Путин добавил, что при продлении программы максимальная сумма ипотечного кредита составит три миллиона рублей. «Программа стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. На сегодняшний день такой кредит оформили свыше полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно привлечено более двух триллионов рублей», — отметил глава государства.

Ранее в июне источники РБК на финансовом рынке допустили продление программы льготной ипотеки: уточнялось, что такую возможность обсуждают власти страны. По данным собеседников издания, в обновленном варианте ставка составит 7-7,5 процента, а максимальная сумма ипотеки — три миллиона рублей.

Программу льготной ипотеки в качестве антикризисной меры запустили в апреле 2020 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на льготных условиях можно было приобрести жилье в новостройке. Максимальную сумму ипотеки ограничили: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей.