Льготную ипотеку в России задумали продлить еще на год

Программа льготной ипотеки в России может быть продлена еще на год, сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. При этом ставка по субсидируемым кредитам вырастет до 7-7,5 процента с нынешних 6,5 процента.

Возможности продления программы обсуждаются властями, заявили источники издания. Дешевую ипотеку могут продолжить выдавать, но на новых условиях. В частности, речь идет о повышении ставки и сокращении предельной суммы кредита. В обновленном варианте ставка составит 7-7,5 процента, а максимальная сумма ипотеки — 3 миллиона рублей (в настоящее время этот лимит — 12 миллионов в Москве и 6 миллионов в других регионах).

Пока однозначного решения о новых условиях программы нет, отметили источники. Один из них, впрочем, заявил, что программа будет продлена как минимум на год.

Льготную ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля 2020 года. Банки быстро запустили соответствующие кредитные продукты. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Изначально программу планировали завершить 1 ноября 2020-го, но впоследствии ее продлили до 1 июля 2021 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в марте назвала условие для дополнительного продления программы. По ее словам, льготную ипотеку можно не сворачивать максимум до конца 2021 года и только в регионах с низкими объемами ввода жилья.

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