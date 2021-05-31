Россиянам начнут выдавать ипотеку по смс

Сбербанк в 2021 году начнет предоставлять клиентам, претендующим на ипотеку, возможность подтверждать свое участие в кредитной сделке с помощью смс. Об этом рассказал в интервью РИА Новости вице-президент банка, директор сервиса «ДомКлик» Николай Васев.

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Как отметил собеседник агентства, электронные сделки с ипотекой планируется перевести в новый формат — это станет возможным благодаря закону об электронной подписи. «Уже пилотируется возможность подтвердить идентификацию клиента и его волеизъявление смс-кой и провести сделку с мобильного устройства, — сообщил Васев. — Технология находится в режиме эксплуатации».

По его словам, первую ипотеку по смс Сбербанк надеется выдать во втором квартале текущего года. В третьем квартале выдача ипотеки с помощью мобильного телефона станет доступной в массовом режиме.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021-го. 63 процента граждан не намерены в текущем году обращаться в банки за какими-либо новыми кредитами.

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