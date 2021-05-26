Россиян предупредили об исчезновении ипотеки с низким первым взносом

Новые правила резервирования по ипотеке с низким первоначальным взносом, введенные Центробанком, приведут к удорожанию таких кредитов. Кроме того, меры ЦБ будут способствовать резкому сокращению выбора ипотеки с взносом менее 15 процентов, говорится в сообщении онлайн-супермаркета Online-Ipoteka, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, ипотека с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости жилья пользуется большим спросом. «С учетом ажиотажного спроса на ипотеку и роста цен на жилую недвижимость меры ЦБ оправданы: нарушения платежной дисциплины по кредитам с низким первоначальным взносом происходят чаще», — подчеркивают специалисты.

Но одновременно новые правила, вероятно, будут способствовать резкому сокращению предложений с взносом менее 15 процентов, предупреждают эксперты: такие кредиты и сейчас предлагают считаные банки, а с учетом нововведений они, скорее всего, исчезнут вовсе.

«При этом ставка по ипотечным кредитам с первым взносом в размере 15-20 процентов может увеличиться в пределах 1,5-2 процентных пункта, однако вряд ли ужесточения повлияют на стоимость кредитов с более крупным взносом: банки заинтересованы в заемщиках, вносящих значительный процент от стоимости покупаемого жилья», — заключают аналитики.

Ранее российских ипотечников сравнили с американскими из 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, что повлекло за собой мировой финансовый кризис. Как отметили эксперты, российские заемщики не всегда адекватно оценивают свои возможности, но все же «ситуация в России не такая печальная, как была в США, где одновременно заемщики имели по пять ипотек без какой-либо проверки их платежеспособности».

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