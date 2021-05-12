Российских ипотечников сравнили с американскими из кризисного 2007 года

Риск развития ипотечного кризиса в России достаточно велик, говорится в сообщении ГК «Балтийская Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру». На рынке жилья есть явные признаки перегрева, подчеркивают эксперты.

Специалисты компании сравнили российских ипотечников с американскими из 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, что повлекло за собой мировой финансовый кризис. «К сожалению, не все оценивают свои возможности в долгой перспективе адекватно, видя возможность купить квартиру в кредит под такой [низкий] процент, — сетуют эксперты. — Также риск увеличивается, если банки не пересмотрят политику скоринга заемщиков. Конечно, ситуация в России не такая печальная, как была в США, где одновременно заемщики имели по пять ипотек без какой-либо проверки их платежеспособности».

В перегреве на рынке жилья, по мнению специалистов, «виновны все»: застройщики, поставщики стройматериалов и банкиры, снизившие требования к заемщикам. «Если говорить о признаках перегрева, то к ним в первую очередь можно отнести резкий рост цен на жилье. "Дешевые" ставки сильно подогрели спрос, и как логичное следствие — рост цен», — поясняют эксперты.

«Отвечая на вопрос о том, кто виноват в ситуации, можно ответить так: виновных нет, но все виновны», — заключают они.

В минувшем апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен обсудить с участниками рынка ипотеки возможность ужесточения правил выдачи кредитов. Как отметила Набиуллина, ЦБ зафиксировал некоторые признаки перегрева на ипотечном рынке, также отмечается снижение качества жилищных займов. Конкретные меры, которые регулятор хочет принять для охлаждения рынка, названы не были.

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