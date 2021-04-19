Российские супруги объявили себя гражданами СССР и отказались платить по ипотеке

В Иркутске суд лишил квартиры супругов, объявивших себя гражданами СССР. Муж и жена отказывались платить по ипотеке — они заявили, что не признают действующую власть и ее законы, следовательно, не готовы выполнять кредитные обязательства. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Как отмечается в сообщении, супруги состоят в межрегиональном общественном объединении «Союз Славянских Сил Руси», признанном экстремистским на территории России. Они оформили ссуду в банке как граждане Российской Федерации, но впоследствии признавать себя таковыми отказались.

Банк потребовал взыскать с пары 1,6 миллиона рублей, исполнять судебное решение в добровольном порядке супруги не стали. Тогда приставы арестовали залоговое имущество — однокомнатную квартиру в микрорайоне Синюшина гора. Также был выписан исполнительский сбор на сумму 112 тысяч рублей. Недвижимость передали на торги и успешно реализовали, вырученных средств хватило для погашения ипотечной задолженности.

Ранее российский колумнист Герман Пятов развеял миф о бесплатных квартирах в СССР. Он заявил, что советские власти обирали трудящихся, выплачивая им лишь около 5-10 процентов от реально заработанных денег. Бесплатные квартиры, по мнению Пятова, выдавали «тем, кто ишачил, как проклятый, на тяжелой, низкооплачиваемой, непопулярной работе», а без очереди получить жилье могла только партийная номенклатура.

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