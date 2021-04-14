Россиянам назвали альтернативу ипотеке

Ипотека в России доступна далеко не всем, но альтернативных инструментов приобретения жилья практически нет. Один из немногих — покупка квартиры в лизинг. Детали схемы раскрыли эксперты управляющей компании «Альфа Фаберже», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, лизинг как инструмент покупки недвижимости в России существует порядка десяти лет, но пока не получил широкого распространения. Наиболее известная схема, которой сегодня можно воспользоваться, — приобретение жилья через лизинговую компанию. Предполагается, что покупатель выбирает объект, самостоятельно проводит его оценку, после чего обращается в фирму. Та, в свою очередь, оценивает ликвидность квартиры, финансовые возможности покупателя и принимает решение о целесообразности участия в сделке.

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В дальнейшем лизинговая компания приобретает объект недвижимости, заключая трехсторонний договор. Покупатель обязан в течение установленного срока выкупить квартиру — как и в случае с ипотекой, он вносит первоначальный взнос и выплачивает оставшуюся стоимость объекта частями. При этом договор официально фиксируется в Росреестре.

Основным преимуществом лизинговой схемы эксперты называют гибкость финансовых условий: покупатель, как правило, может самостоятельно определить размеры первоначального взноса и регулярных платежей, составить график их внесения. «Возможны варианты внесения первоначального взноса сейчас, а начало выплат спустя три-шесть месяцев. Возможно договориться на платежи различной величины и даже на ежеквартальные, а не ежемесячные выплаты. Это весьма удобно, если у человека сезонный бизнес или работа», — указывают специалисты.

По их данным, в России большинство лизинговых компаний готовы идти в сделку с максимальным сроком выкупа квартиры до пяти лет при условии первоначального взноса не менее 40 процентов от ее стоимости. Можно найти и более либеральные условия — с авансом в 10 процентов и сроком выкупа до 12 лет. Но в целом эксперты сходятся во мнении, что лизинг обойдется дороже ипотеки.

Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотечного кредитования. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку, — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заявил предприниматель.

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