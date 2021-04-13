Квартиры в Москве перестали дорожать

Застройщики, работающие в Московском регионе, в ответ на охлаждение рынка недвижимости и отсутствие значительного прироста числа сделок почти перестали индексировать цены. По итогам марта 2021-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Московском регионе увеличилась на 0,7 процента, следует из материалов ЦИАН, поступивших в «Ленту.ру».
Для сравнения — в феврале прирост средней стоимости «квадрата» составил по региону 3 процента. Если говорить о квартальных результатах — с начала года квадратный метр строящегося жилья в Московской регионе подорожал более чем на 4 процента, до 199,4 тысячи рублей, то есть вплотную приблизившись к отметке в 200 тысяч рублей. В годовой динамике текущая стоимость «квадрата» выше на 24 процента.
В Москве метр в среднем стоит 252 тысячи рублей (плюс 23 процента за год), в Московской области — 121,3 тысячи рублей (плюс 27 процентов за год). Как отмечают аналитики, квартирный ажиотаж осени 2020-го сошел не нет, «прирост сделок не мог продолжаться постоянно». При этом они прогнозируют новый всплеск спроса на жилье во втором квартале года.
«Во-первых, в апреле мы наблюдаем существенное ослабление рубля, что ведет к росту инвестиционных покупок с целью сохранения рублевых активов, — поясняют эксперты. — Во-вторых, в России ускорилась годовая инфляция, что также стимулирует потенциальных покупателей фиксировать стоимость недвижимости. В-третьих, с большой вероятностью в Московском регионе откажутся от пролонгации льготной ипотеки, а с учетом возможного дальнейшего роста ключевой ставки ипотека на стандартных условиях подразумевает существенную переплату. Поэтому многие возьмут в ближайшие три месяца ипотеку, только чтобы успеть воспользоваться льготным предложением».
Ранее россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что в 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов. По словам Радченко, есть смысл приобретать квартиру, если человеку действительно она нужна для собственного проживания. Но ради вложения средств этого делать не стоит.