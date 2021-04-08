Покупателей квартир в Москве лишили скидок

Доля продаж вторичного жилья со скидками в Москве резко снизилась, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру». Покупателей не только лишили возможностей для торга — одновременно, напротив, увеличилось число сделок с превышением стоимости квартиры, первоначально предложенной собственником.
По данным риелторов, год назад, в марте 2020-го, на вторичном рынке жилья 79 процентов продавцов соглашались на предоставление дисконта, а ценовая уступка в среднем составляла 5,6 процента. Но по итогам марта 2021-го объем сделок со скидкой снизился до 57 процентов, а ее среднее значение сократилось до 3,3 процента. Доля операций с превышением изначально установленной стоимости квартиры увеличилась за год с 8 до 23 процентов.
«Несмотря на сложности с подбором подходящих объектов и в целом более выгодную позицию продавцов, часть сделок на "вторичке" все равно проходят после небольшого снижения стоимости квартиры, — отмечают специалисты. — Уступка может быть связана не только с состоянием жилплощади, но и с тем, что собственник изначально выставил объект по завышенной цене относительно рынка».
Возможность для повышения цены у продавца возникает, если на продажу выставляется качественный объект без изъянов, по адекватной рыночной стоимости, указывают риелторы.
Ранее стало известно, что в Москве самая большая среди городов-миллионников доля клиентов, выбирающих недвижимость после полуночи и до пяти утра, — почти 24 процента. 31 процент москвичей ищут жилье днем, примерно столько же — вечером. Лишь 14 процентов просматривают объявления о продаже утром.