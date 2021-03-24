Покупатели жилья в Москве вновь активизировались

В феврале 2021-го москвичи оформили в Росреестре в 1,6 раза больше договоров купли-продажи вторичного жилья, чем в январе. О том, что покупатели жилья в столице вновь активизировались, свидетельствуют материалы ведомства, предоставленные «Ленте.ру».

По данным регистраторов, всего за месяц в Москве провели больше 12 тысяч сделок с «вторичкой» (учитывается число переходов прав на основании договоров купли-продажи или мены жилья). В январе этот показатель составил 7,6 тысячи. В годовом исчислении число сделок с вторичной недвижимостью по итогам февраля увеличилось на 7 процентов.

Всего за два месяца текущего года в городе зарегистрировано 19,67 тысячи переход прав на вторичном рынке недвижимости — на 2 процента больше, чем в январе-феврале 2020-го, и на 11 процентов меньше, чем двумя годами ранее за аналогичный период.

«По итогам февраля мы зафиксировали наибольший за последние три года рост числа сделок со "вторичкой" по отношению к первому месяцу года — почти 60 процентов, тогда как в среднем динамика февраля к январю составляет порядка 30 процентов, — отмечают в Росреестре. — Более выраженный скачок был зарегистрирован лишь однажды — в 2017 году, когда количество оформленных в феврале столичным Росреестром переходов прав увеличилось в 1,8 раза».

Ранее сообщалось, что на московском рынке жилья медленнее всего дорожают квартиры, расположенные в центре города. По подсчетам аналитиков, в сравнении с июнем 2020-го, когда после снятия ограничений начался заметный подъем спроса, средняя цена квадратного метра на «вторичке» Центрального округа (ЦАО) увеличилась лишь на 2,4 процента.

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