ВТБ снизил ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 9 апреля 2021 года улучшил условия по ипотечным программам: кредиты с господдержкой теперь выдаются по ставке от 5,8 процента годовых (снижение на 0,3 процентного пункта). Ставка рефинансирования ипотеки, выданной в других банках, снижена на 0,4 процентного пункта, до 7,8 процента, говорится в сообщении на сайте ВТБ.

В банке отмечают, что спрос на льготную ипотеку и программы рефинансирования в 2021 году продолжает расти. ВТБ намерен выдать 150 миллиардов рублей по льготной программе в первом полугодии. По итогам первого квартала банк нарастил продажи ипотеки до 215 миллиардов рублей. «В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи составили более 93 миллиардов рублей, что почти на четверть выше показателей февраля», — указывается в сообщении. Сниженная ставка по программе с господдержкой действует при оформлении заявки до 31 мая 2021 года, уточнили в банке.

Ранее в России заметили завершение ипотечного бума. Выдачи ипотеки, по мнению экспертов, упали не из-за сезонного эффекта — на них повлияло ожидаемое завершение программы льготной ипотеки, а также сокращение жилищного строительства из-за кризиса.

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