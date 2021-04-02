Россиянам начнут выдавать цифровую ипотеку

В мае 2021 года в России начнут тестировать цифровую ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Ассоциации банков России (АБР).
В стране планируется запустить соответствующий пилотный проект, однако для тестирования выдачи цифровой ипотеки потребуются нормативные изменения, отметили в АБР. В разработке участвуют лидеры рынка ипотечного кредитования — это Сбербанк, Газпромбанк, банк «Дом.рф» и ряд других кредитных организаций.
Будущий продукт предусматривает электронную регистрацию жилищного кредита в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий. Развивать цифровую ипотеку будут на базе отечественной платформы «Мастерчейн».
О том, что Центробанк запланировал перевод ипотеки в цифровой вид, летом 2020-го заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. До этого разработку продукта анонсировала заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
Ранее, в марте, стало известно, что в России собираются развивать новый тип ипотеки — кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья. Такие займы будут предоставляться гражданам на льготных условиях, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.