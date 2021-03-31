Безработной жене скончавшегося российского актера погасили ипотеку

«Неравнодушные люди» помогли супруге российского актера Дмитрия Гусева, скончавшегося в начале 2021 года, погасить ипотечную задолженность. Об этом сетевому изданию StarHit рассказал Олег Леушин, руководитель Московского театра на Юго-Западе, где Гусев работал на протяжении 20 лет.

«Свете (супруге Гусева — прим. «Ленты.ру») сейчас очень нелегко, благо, что коллеги Димы по театру, друзья и просто неравнодушные люди, за что им спасибо, помогли ей выплатить долг по ипотеке за дом, — сообщил Леушин. — Там оставалось, насколько мне известно, около миллиона. Вся эта сумма благополучно погашена».

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Руководитель театра также отметил, что жене Гусева, которая после смерти супруга была безработной, помогают делать ремонт в доме. Леушин рассказал, что у звезды сериалов «Метод» и «Глухарь» были проблемы со здоровьем, и они, возможно, обострились из-за переживаний, связанных с отсутствием работы в период пандемии.

Тело 45-летнего артиста обнаружили 13 января текущего года в автомобиле около съемочной площадки в Москве. Гусеву стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание. Прохожие заметили его автомобиль, который «газовал» на месте. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть знаменитости.

Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года. В 2001 году он окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. В том же году артист начал работать в московском Театре на Юго-Западе. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Метод», «Кухня», «Папины дочки», «Глухарь», «Прощаться не будем», «Достоевский» и «Даже не думай!».

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