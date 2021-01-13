Актера из сериала «Метод» нашли мертвым

Российского актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тело 45-летнего артиста сериалов «Метод» и «Склифосовский» обнаружили в автомобиле около съемочной площадки. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. В настоящее время следователи и врачи устанавливают точную причину случившегося.

Как передает телеканал РЕН ТВ, Гусеву стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание. Прохожие заметили его автомобиль, который «газовал» на месте. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть актера.

Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года. В 2001 году он окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. В том же году артист начал работать в московском Театре на Юго-Западе. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Папины дочки», «Глухарь», «Прощаться не будем», «Достоевский» и «Даже не думай!».