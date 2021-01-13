Народная художница России найдена мертвой в своей квартире в Москве

Советский скульптор и народный художник России Евгения Гатилова найдена мертвой у себя дома в Москве. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» в среду, 13 января.

«Евгения Ильинична Гатилова была обнаружена в своей квартире в Большом Девятинском переулке 12 января. По предварительной версии, она умерла от острой сердечный недостаточности», — уточнили в правоохранительных органах. Также отмечается, что женщина упала с дивана. Врачи зафиксировали рану на голове художницы.

Гатилова считалась одним из крупнейших фарфоровых мастеров в Советском Союзе. В 2006 году ей было присвоено звание народного художника России. Более 35 лет она трудилась скульптором на Дулевском фарфоровом заводе. Евгения Гатилова ушла из жизни в возрасте 99 лет.