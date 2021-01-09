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Умер бывший глава Союза художников России Валентин Сидоров

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Валентин Сидоров в своей мастерской в 1978 году
Валентин Сидоров в своей мастерской в 1978 году
Фото: Олег Макаров / РИА Новости

Российский художник Валентин Сидоров умер на 93-м году жизни. Об этом сообщается на странице Московского художественного института имени В.И. Сурикова в Facebook.

По информации института, перед смертью художник тяжело болел.

Валентин Сидоров родился в 1928 году. В 1974-м он был удостоен Государственной премии РСФСР имени Репина, а спустя десять лет стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1988 году получил звание народного художника СССР. С 1987 до 2009 года он возглавлял правление Союза художников России. Был членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, входил в Союз писателей России. Многие произведения Сидорова хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

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