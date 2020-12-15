Умер художник и поэт Свен Гундлах

В Москве 14 декабря умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Он скончался в возрасте 61 года в столичной больнице. Причиной смерти названа короновирусная инфекция.

Свен Гуидович Гундлах родился в 1959 году в Москве. Окончил отделение книжной графики Московского полиграфического института. В 1978 году он основал арт-группу «Мухомор». Участники группы устраивали перформансы, писали картины, сочиняли стихи, иронизируя над различными жанрами и видами искусства. В 1986 году Гундлах совместно с московскими художниками-концептуалистами создали проект «Среднерусская возвышенность».

После распада СССР Свен Гундлах прекратил художественную деятельность. Работал в собственной консалтинговой фирме. В 2009 году был одним из руководителей сетевого энциклопедического проекта «Руниверс». В настоящее время работы художника хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Музея Людвига в Кельне, Художественного музея Зиммерли в Нью-Брансуике.