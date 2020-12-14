Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре

Британский писатель, автор шпионских детективов Джон Ле Карре скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литературное агентство Curtis Brown, представлявшее интересы писателя.

Ле Карре скончался 12 декабря в Корнуолле после непродолжительной болезни. «Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы», — отметили в Curtis Brown.

Настоящее имя писателя Дэвид Корнуэл, а Ле Карре — литературный псевдоним, взятый еще во времена работы в спецслужбе. Он выпустил более 20 книг, многие из которых, например «Русский дом» и «Шпион, выйди вон», были экранизированы.

В конце 1950-х Ле Карре два года служил в британской контрразведке, затем перешел в разведку МИ-6, где проработал четыре года, после чего ушел в отставку, полностью посвятив себя написанию книг о разведчиках.