Умер корейский режиссер Ким Ки Дук

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии. Об этом сообщает портал Delfi в пятницу, 11 декабря.

Отмечается, что кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему было 59 лет.

Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. Об этом рассказал документалист Виталий Манский, основатель и президент международного кинофестиваля «Артдокфест», завершившегося в Риге 1 декабря.

Кинематографист якобы прибыл в Латвию ради оформления вида на жительство и приобретения дома в Юрмале, однако не появился на запланированной встрече.

Ким Ки Дук снял такие фильмы, как «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен» и «Время». В декабре 2017 года сообщалось, что его по решению прокуратуры Сеула оштрафовали на 4,5 тысячи долларов за принуждение актрисы к съемке в сцене секса.