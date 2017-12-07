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Режиссера накажут за принуждение актрисы к съемкам жесткого секса

Режиссера накажут за принуждение актрисы к съемкам жесткого секса

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Южнокорейского режиссера Кима Ки Дука по решению прокуратуры Сеула оштрафуют на 4,5 тысяч долларов за то, что он принудил актрису к участию в съемках сцены секса. Об этом пишет Variety.

Инцидент произошел в 2013 году во время работы над фильмом «Мебиус». Актриса, имя которой не раскрывается, утверждает, что кинематографист дал ей пощечину во время съемок и заставил ее участвовать в сцене жесткого секса, которой не было в сценарии.

После этого женщина отказалась работать над картиной. Ким отрицает, что ударил актрису. По его словам, инцидент произошел во время съемок сцены яростной ссоры между мужем и женой.

Ким Ки Дук, помимо «Мебиуса», снял фильмы «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом» и «Время».

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