Картину девочки в развратной позе отказались убирать из музея на фоне протестов

Метрополитен-музей в Нью-Йорке отказался убирать из экспозиции картину «Спящая Тереза» французского художника Бальтюса (Бальтазар Клоссовски) несмотря на протесты общественности. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает The Guardian.

На полотне, написанном в 1938 году, изображена сидящая на стуле девочка с закрытыми глазами, ее руки закинуты на голову, а левая нога согнута в коленке так, что видно нижнее белье.

Жительница Нью-Йорка Мия Меррил потребовала убрать картину, которая якобы «романтизирует вуайеризм и объективизацию детей». Меррил запустила онлайн-петицию с жалобой, которую подписали уже тысячи человек. Женщина подчеркнула, что такие полотна недопустимо выставлять в музеях в период, когда повсюду происходят секс-скандалы, связанные с домогательствами и изнасилованиями. Она предложила заменить работу Бальтюса на любую другую картину того же времени, написанную женщиной.

Представитель Метрополитен-музея Кен Вайн заявил, что такие конфликты позволяют поразмышлять о состоянии современной культуры. «Изобразительное искусство — одно из важнейших средств, которые мы используем для осмысления прошлого и настоящего», — подчеркнул он.

Бальтюс скончался в феврале 2001 года. Он был одним из немногих художников, чьи работы еще при жизни попали в Лувр.