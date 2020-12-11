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Создатели «Черной Пантеры» отказались искать замену умершей звезде

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Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Фото: Kyle Terada / USA TODAY / Reuters

Создатели «Черной пантеры» отказались искать замену во второй части франшизы умершему актеру Чедвику Боузману. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги.

Авторы сосредоточатся на других персонажах из первого фильма. Глава студии Marvel заявил, что так они почтут память актера.

Файги назвал смерть Боузмана сокрушительной потерей. «Чедвик Боузман был чрезвычайно талантливым актером и вдохновляющим человеком, который повлиял на всю нашу профессиональную и личную жизнь. Его изображение Т'Чаллы, Черной Пантеры, является культовым и превосходит итерацию персонажа в любой другой среде из прошлого Marvel», — отметил он.

Ранее в октябре сообщалось, что стриминговый сервис Netflix посмертно выдвинет звезду «Черной Пантеры» Чедвика Боузмана на кинопремию «Оскар». Актера хотят выдвинуть в качестве номинанта в категории «Лучшая мужская роль» за его работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза», мировая премьера которого состоится 18 декабря.

29 августа стало известно, что Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе. В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях выглядел очень худым.

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