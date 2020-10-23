Звезду «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»

Стриминговый сервис Netflix посмертно выдвинет звезду «Черной Пантеры» Чедвика Боузмана на кинопремию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Актера хотят выдвинуть в качестве номинанта в категории «Лучшая мужская роль» за его работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Мировая премьера картины состоится 18 декабря.

Действие фильма, основанного на пьесе лауреата Пулитцеровской премии Августа Уилсона, происходит в Чикаго 1927 года. Лента рассказывает о карьере темнокожей певицы Ма Рейни, которая борется с белыми менеджерами, решившими контролировать ее музыку. На помощь исполнительнице приходит трубач Ливи, роль которого и исполнил Боузман.

Главную роль в проекте Джорджа С. Вольфа исполнила Виола Дэвис. Ее также планируют выдвинуть на «Оскар».

29 августа стало известно, что Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе. В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях выглядел очень похудевшим.