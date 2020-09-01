Памятник Конфедерации потребовали заменить на статую актера «Черной Пантеры»

Памятник Конфедерации в Андерсоне, штат Южная Каролина, потребовали заменить на статую актера Чедвика Боузмана, который родился в этом городе. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

В настоящее время под обращением подписались более 14 тысяч человек. В нем говорится, что город должен почтить местную легенду — звезду «Черной Пантеры».

«Он открыл множество дверей для многих чернокожих молодых людей, сыграв главные роли в таких фильмах, как "Черная Пантера" или "Маршалл". Вполне естественно, что его родной город чтит то, что он сделал», — отметил автор петиции.

Он предложил перенести старый памятник в музей. В обращении говорится, что необходимо сохранить историю монумента, но не его идеалы.

29 августа стало известно, что Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе. В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях выглядел очень похудевшим.