Звезду «Мстителей» затравили из-за смерти исполнителя роли Черной Пантеры

Американскую актрису Элизабет Олсен затравили из-за смерти исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана. Об этом сообщает портал Comic Book.

Звезде «Мстителей» пришлось удалить свой аккаунт Instagram, так как ее резко раскритиковали пользователи социальной сети. Причиной их недовольства стало то, что артистка ничего не написала по поводу смерти коллеги. При этом уточняется, что Олсен и раньше редко выкладывала посты и периодически покидала Instagram.

29 августа стало известно, что Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе. В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях выглядел очень худым.

31-летняя Олсен появлялась в таких фильмах, как «Годзилла», «Красные огни», «Ветреная река», «Олдбой», «Убей своих любимых», «Марта, Марси Мэй, Марлен» и «Гуманитарные науки». Вместе с Боузманом она снялась в нескольких фильмах франшизы «Мстители», в которых исполнила роль Ванды Максимофф.